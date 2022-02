Temporal causa estragos e assusta moradores de Luiziana

Luiziana foi atingida por um forte temporal na tarde desta quarta-feira (16). Era por volta das 15h40 quando a chuva chegou acompanhada de granizo e rajadas de vento.

Telhados de diversas casas foram danificados e a Defesa Civil do Município precisou distribuir lonas para as famílias. O temporal também causou prejuízos no campo, danificando lavouras. Apesar do susto das famílias a tempestade não deixou feridos.

De acordo com as informações, a chuva de granizo durou cerca de quatro minutos, formando camadas de gelo nas calçadas. Muita gente fez imagens com celulares, mostrando pedras grandes de gelo.

Uma moradora que mantém um salão de beleza anexo com a residência fez o registro do local todo alagado, após o telhado ter sido destruído pelo granizo. Várias comunidades foram atingidas como a Água da Abelha e a Ponte Branca.

Com informações e foto: Luiziana Notícias