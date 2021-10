Vacinação hoje contra covid para adolescentes de 14 anos, nascidos até maio

A primeira dose de vacinação contra Covid-19 chega nesta terça-feira (26) aos adolescentes de 14 anos nascidos até 31 de maio de 2007. O atendimento será das 13h30 às 16h30, na Unespar.

Os adolescentes devem ir acompanhados de um responsável para assinar o termo de consentimento (levar caneta). É preciso apresentar documento pessoal com foto ou Cartão SUS e comprovante de endereço em nome do responsável.

“Só estará completamente imunizada a pessoa que receber as duas doses da vacina, com exceção da Jansen, que é dose única. É fundamental quem já tomou a primeira ficar atento à data que consta no comprovante de vacina”, adverte o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Ele lembra que o município também divulga as datas nas redes sociais oficiais.