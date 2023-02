Unespar concretiza a primeira Moradia Estudantil em campus de Campo Mourão

Nesta quinta-feira (09), foi realizada, no campus de Campo Mourão da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), a cerimônia de assinatura do Termo de Cessão de Uso do Espaço Físico da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI) à Unespar, para a instalação da Moradia Estudantil do campus de Campo Mourão.

O espaço, que passará por reforma, receberá estudantes de graduação e pós-graduação, bem como, contemplará atividades de ensino, pesquisa e extensão. Um dos destaques será a horta comunitária, que além de ser uma fonte de alimento saudável, constitui um meio de fortalecer vínculos com a comunidade externa.

Durante a solenidade, a reitora da Unespar, Salete Machado Sirino, destacou a relevância da Universidade para o desenvolvimento da cidade e da região de Campo Mourão e a importância do investimento institucional em ações para a permanência estudantil. A pró-reitora de Políticas Estudantis e Direitos Humanos (PROPEDH), Andréa Sério, ressaltou a importância da conquista, principalmente para a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade e o trabalho da direção do campus de Campo Mourão junto à PROPEDH e a reitoria para viabilizar essa antiga demanda do Movimento Estudantil.

O diretor do campus de Campo Mourão, João Marcos Borges Avelar, destaca que “a moradia estudantil é uma demanda muito antiga dos/as estudantes do campus e, por meio da parceria com a APMI, com a PROPEDH e com a reitoria da Unespar, estamos conseguindo viabilizar essa casa, que poderá atender estudantes de graduação em situação de risco e também da pós-graduação, pois temos estudantes oriundos/as de outros países. Acredito que será um grande avanço esta política de permanência que fortalecerá a nossa Universidade e a direção do campus de Campo Mourão fará todo o empenho, juntamente com a Reitoria, para que a Casa do/a Estudante torne-se um exemplo para os demais campi da Unespar e outras universidades, conclui o diretor.

O evento contou com a presença da reitora da Unespar, Salete Machado Sirino, do diretor geral do campus de Campo Mourão, João Marcos Borges Avelar, da vice-diretora geral e chefe da Divisão de Graduação, Ceres América Ribas, da pró-reitora de Políticas Estudantis e Direitos Humanos, Andréa Sério, da chefe da Divisão de Assuntos Estudantis, Analéia Domingues, do representante do Diretório Central dos Estudantes, Lucas Alexandre de Lima, da presidente da APMI, Cidália Guimarães de Araújo, do prefeito do Município de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, além de representantes da comunidade acadêmica e da comunidade externa.