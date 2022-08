Motorista morre em acidente entre Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão

Um acidente automobilístico causou a morte de um homem na rodovia PR- 082, no trecho entre Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol. O acidente ocorreu durante a madrugada deste domingo (14) e envolveu um veículo Fiat/ Uno.

De acordo com informações preliminares, o automóvel seguia no sentido Engenheiro Beltrão a Quinta do Sol, quando supostamente o motorista teria perdido o controle da direção e colidido violentamente contra uma placa, localizada às margens da rodovia.

O impacto fez com que o carro ficasse com a parte frontal totalmente destruída e que o motorista tivesse ferimentos graves na face. O motorista acabou entrando em óbito no local. A vítima fatal seria moradora de Engenheiro Beltrão e teria aproximadamente 40 anos.

A ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Quinta do Sol fez o atendimento da ocorrência e a equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para fazer o levantamento das causas do acidente O corpo, ainda não identificado, foi encaminhado para o IML de Campo Mourão.

Com informações: Jornal Enfoque Regional