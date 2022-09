Motorista fica ferido ao capotar veículo na rodovia PR-317

O motorista de um Fiat Fiorino, de 24 anos, ficou ferido ao capotar o veículo na rodovia PR 317, próximo a Engenheiro Beltrão. O acidente ocorreu na manhã desse sábado, 17, por volta das 06h30.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local onde constatou que o rapaz perdeu o controle da direção e ao sair da pista de rolamento acabou chocando-se contra um barranco e caindo em um buraco, às margens da rodovia.

A vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida pelo Aeromédico do Samu, que o encaminhou ao Hospital Universitário de Maringá. O veículo, com placas de Maringá, teve danos de grande monta e foi liberado para o irmão do motorista.