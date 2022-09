Colisão frontal com ônibus mata motociclista na rodovia PR-567

Um trágico acidente provocou a morte do jovem, Evandro da Silva Lopes, 21 anos, em Cianorte. Ele pilotava sua motocicleta quando bateu de frente com em um ônibus escolar.

O acidente aconteceu no início da madrugada deste sábado, (17), na rodovia PR-567 que liga Cianorte ao distrito de São Lourenço. O rapaz trafegava com uma motocicleta Honda/CG 150, com placa de Araruna.

De acordo com o boletim de acidente da Polícia Rodoviária de Cianorte, o ônibus seguia no sentido São Lourenço/Cianorte, quando ocorreu a colisão com a motocicleta. Segundo a Polícia Rodoviária, a moto transitava pela contramão, no sentido contrário de sua direção.

As equipes do Corpo de Bombeiros e a Avançada do Samu estiveram no local para socorrer a vítima, porém o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local, com múltiplas fraturas em crânio, pernas e braços.

O corpo foi levado para o IML de Campo Mourão e o ônibus liberado no local pela perícia. Já a moto foi encaminhada ao pátio do PRV de Cianorte.

Com informações: BPRv / 4ª CIA / PRv Cianorte