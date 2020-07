Morre o empresário Luiz Linhares, de Eng. Beltrão

Morreu na manhã desta terça-feira, aos 55 anos, o empresário Luiz Linhares, de Engenheiro Beltrão. Ele lutava contra um câncer no intestino e acabou falecendo em um hospital de Maringá.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Luizão, como era mais conhecido foi proprietário da TTL Transportes.

O empresário ficou conhecido no meio esportivo estadual, no período em que foi presidente da Associação Esportiva e Recreativa Engenheiro Beltrão (AEREB), levando o time da categoria amador para a elite do Campeonato Paranaense.

O time chegou à Série C do Campeonato Brasileiro. Atualmente o empresário se dedicava à agricultura.

Com informações: Enfoque Regional