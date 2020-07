PM apreende tornozeleira eletrônica abandonada na rua

A Polícia Militar apreendeu uma tornozeleira eletrônica, abandonada na rua Aleixo Piovezan, no jardim Aeroporto, mas o usuário do equipamento não foi localizado.

A equipe da PM fazia patrulhamento pelo bairro, por volta das 21h desta segunda-feira, quando realizaram abordagem a alguns suspeitos que se encontravam na rua. Próximo ao local encontraram a tornozeleira.

Nenhum dos abordados foi identificado pela PM como sendo o monitorado pelo equipamento, no entanto os policiais coletaram informações dando conta que um rapaz conhecido no bairro estava sendo monitorado por tornozeleira, no entanto não foi possível localizar o endereço do suspeito. O objeto foi apreendido pela PM e encaminhado até a 16ª SDP para providências.