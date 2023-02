Morre adolescente que capotou veículo na PR-317

Morreu na tarde de ontem, o adolescente Gabriel Galdino de Souza, 17 anos, vítima de acidente ocorrido no início da manhã na rodovia PR-317, próximo ao distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão.

Ele dirigia um veículo GM/Vectra quando acabou perdendo o controle da direção e capotando fora da pista. Com ferimentos graves, ele recebeu os primeiros socorros pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde do município.

O Aeromédico do Samu de Maringá tamnbém foi acionado e encaminhou a vítima para o hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, onde ele acabou falecendo no início da tarde. O adolescente morava no distrito de Ivailândia.