Adolescente fica gravemente ferido ao capotar veículo na PR-317

Um adolescente de 17 anos ficou gravemente ferido ao capotar o veículo que dirigia na manhã deste domingo, na rodovia PR-317, próximo ao distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão.

Segundo as informações ele perdeu o controle da direção do veículo GM/Vectra (placas de Engenheiro Beltrão), saiu da pista e capotou. Com ferimentos graves, o jovem recebeu os primeiros socorros pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Engenheiro Beltrão.

No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, o Aeromédico do Samu de Maringá foi acionado e a vítima foi transportada para Campo Mourão.

O helicóptero pousou no canteiro da estação rodoviária de Campo Mourão, onde a equipe do Samu local fez o encaminhamento ao hospital Pronto Socorro. O veículo teve danos de grande monta.