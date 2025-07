Jovem é preso com drogas, cigarros eletrônicos e dinheiro em Ivailândia

Um jovem de 19 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (17) no distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e comércio ilegal de cigarros eletrônicos.

A equipe da Polícia Militar patrulhava a avenida São Paulo quando avistou um veículo VW/Gol branco, cujo condutor demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, tentando esconder algo aos pés. O comportamento suspeito, aliado a informações já levantadas pelos policiais sobre tráfico na região com um carro semelhante, motivou a abordagem.

Durante a revista, os policiais localizaram uma balança de precisão, dez unidades de cigarros eletrônicos (vapes) e três porções de cocaína escondidas atrás da saída de ar-condicionado do veículo, totalizando 6,5 gramas. Com o jovem, também foram encontrados R$ 1.200 em espécie e dois celulares, modelos iPhone 11 e iPhone 14.

O rapaz não possuía habilitação e já era conhecido no meio policial por envolvimento com entorpecentes. Aos policiais, ele confirmou que armazenava mais materiais em casa e autorizou a entrada da equipe no imóvel. No local, foram encontrados mais 17 unidades de vapes, uma porção de cocaína com 13 gramas e R$ 528,25 em dinheiro.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da 95ª Ciretran na sede do município. Já o suspeito, juntamente com todo o material apreendido, foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para as providências cabíveis.