Homem é preso após ameaçar a ex-mulher com faca em Campo Mourão

A Polícia Militar prendeu um homem de 54 anos após ele invadir a residência da ex-companheira e ameaçá-la de morte com uma faca, na madrugada desta sexta-feira (18), no conjunto Fortunato Perdoncini, em Campo Mourão.

De acordo com a vítima, ela dormia quando o ex-companheiro arrombou o portão da casa e entrou de forma agressiva, proferindo ameaças. Temendo pela própria vida e pela segurança da filha, a mulher fugiu do local e buscou abrigo na casa de uma vizinha, de onde acionou a polícia.

A equipe policial realizou adentramento tático no imóvel e localizou o suspeito saindo do banheiro. Ele foi abordado e, em um primeiro momento, não apresentou resistência. No entanto, ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, passou a resistir, sendo necessário o uso de técnicas de contenção e algemas.

O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a confecção do laudo de lesões corporais e, em seguida, levado à 16ª Subdivisão Policial para os procedimentos legais cabíveis.