Acidente mata três jovens de Engenheiro Beltrão e deixa moça gravemente ferida

Um trágico acidente na madrugada deste domingo, causou a morte de três jovens de Engenheiro Beltrão. O acidente, que envolveu dois veículos, ocorreu na rodovia PR- 317, no município de Engenheiro Beltrão, por volta das 4h15, nas proximidades da Cooperativa I.Riedi, no trevo de acesso a Terra Boa.

Envolveram-se na colisão, em veículo GM/Vectra e um VW/ Gol. De acordo com informações preliminares, além das três vítimas fatais, a colisão deixou uma moça gravemente ferida. As vítimas são moradoras do distrito de Ivailândia,sendo dois rapazes e uma moça.

A quarta vítima foi encaminhada em estado grave ao hospital. Todos estavam no veículo Gol, que ficou completamente destruído. Os corpos já foram identificados, mas a polícia rodoviária ainda não repassou a informação oficial sobre os nomes das vítimas fatais.

Uma equipe do IML chegou ao local e aguarda a chegada da criminalística (perícia) para fazer a remoção dos corpos.

Familiares e amigos das vítimas se encontram neste momento no local do acidente. A situação é de desespero total e de revolta pela demora da retirada dos corpos, que estão às margens da rodovia.

Foto e informações: Enfoque Regional