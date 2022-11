Homem é sequestrado em Maringá e abandonado em Engenheiro Beltrão

Após ser sequestrado por três bandidos em Maringá, um homem foi trazido até uma área rural, em Engenheiro Beltrão onde os criminosos tentaram transferência via pix, porém, não conseguiram já que a vítima não possuía o aplicativo.

Os criminosos usavam um veículo GM/Cruze. O asssalto ocorreu no início da manhã deste domingo e mobilizou equipes da Polícia Militar. Segundo as informações, enquanto mantinham a vítima sob controle, os bandidos teriam se assustado com barulhos de sirene de viaturas ou ambulância e acabaram fugindo, abandonando o carro.

A PM foi comunicada do assalto pela vítima e ao chegar ao local constararam que o veículo havia sido roubado recentemente na cidade de Fênix. No automóvel os policiais apreenderam um carregador de pistola 9mm apreendido; 21 munições 9mm; um colete balístico; três “capeta” (bloqueador de sinal) e um giroflex.

O veículo e os produtos apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.

Com informações e fotos: Polícia Militar