Homem é preso após ameaçar ex-companheira e causar danos em Beltrão

A Polícia Militar de Engenheiro Beltrão prendeu um homem de 35 anos na madrugada deste domingo, 24, após ele ameaçar de morte sua ex-companheira e declarar que colocaria fogo na casa dela.

Segundo relato da vítima à equipe policial, além das ameaças, o suspeito também teria danificado o vidro de um comércio localizado na área central da cidade e o vidro da porta da Faculdade Unicesumar.

Durante as buscas, os policiais localizaram o homem, que estava visivelmente alterado. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com a vítima, à delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.