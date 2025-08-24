Homem é preso após ameaçar ex-companheira e causar danos em Beltrão
Por Clodoaldo Bonete em 24 de agosto, 2025 às 12:39
A Polícia Militar de Engenheiro Beltrão prendeu um homem de 35 anos na madrugada deste domingo, 24, após ele ameaçar de morte sua ex-companheira e declarar que colocaria fogo na casa dela.
Segundo relato da vítima à equipe policial, além das ameaças, o suspeito também teria danificado o vidro de um comércio localizado na área central da cidade e o vidro da porta da Faculdade Unicesumar.
Durante as buscas, os policiais localizaram o homem, que estava visivelmente alterado. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com a vítima, à delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.
