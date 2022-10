MP abre inscrições para processo seletivo de estagiários em Campo Mourão

O Ministério Público do Paraná está com inscrições abertas até 26 de outubro para a contratação de um estagiário de pós-graduação em Direito para atuar junto à 2ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão.

Estão aptos para a seleção bacharéis em Direito que, no momento da contratação, estejam matriculados em curso de pós-graduação compatível com a vaga de estágio.

Para a inscrição, os interessados devem encaminhar o pedido para o e-mail [email protected] , incluindo os documentos elencados no edital. O estudante convocado receberá bolsa-auxílio de R$ 1.981,20 e auxílio-transporte de R$ 242, para estagiar de segunda a sexta-feira, por seis horas diárias, no período da tarde. A seleção também prevê a formação de cadastro de reserva para eventuais novas oportunidades.

O processo seletivo será composto por uma prova teórica, a ser aplicada no dia 28 de outubro, a partir das 9 horas, no Centro Universitário Integrado (Avenida Irmãos Pereira, 670, Centro).

Para a realização do teste, o candidato deverá levar documento de identificação usado na inscrição e caneta esferográfica (tinta azul ou preta). O resultado final será divulgado no site da Escola Superior do MPPR. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (44) 99124-0269.