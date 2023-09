Homem é preso ao tentar aplicar golpe no Banco do Brasil de Engenheiro Beltrão

Um homem identificado pelas iniciais L.R.M., foi preso em flagrante nessa terça-feira, 5, pela Polícia Civil, no momento em que tentava aplicar um golpe na agência do Banco do Brasil, no centro de Engenheiro Beltrão.

Os funcionários desconfiaram no momento em que ele tentou abrir uma conta corrente usando documentos aparentemente falsos, incluindo uma cópia de um identidade em nome de outra pessoa.

Desconfiado da autenticidade do documento, o gerente da agência acionou a equipe da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão. Assim que a equipe policial chegou ao local, o golpista tentou destruir a evidência mastigando o documento de identidade falsificado.

No entanto, os investigadores conseguiram obter uma cópia do documento feita pelo funcionário do banco no momento em que o suspeito tentou abrir a conta.

Além do documento falso, os investigadores também apreenderam um comprovante de residência em nome de outra pessoa, com endereço na cidade vizinha de Quinta do Sol.

De acordo com informações do delegado de Polícia Civil, Fabrício Ortolan, o detido possui várias passagens pela polícia por crimes patrimoniais e falsificação de documentos.

Com informações: Colunanews