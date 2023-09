Mães brigam em colégio durante reunião para tratar sobre agressões entre os filhos, em Peabiru

Um desentendimento entre dois alunos em um colégio de Peabiru acabou levando as mães de ambos às vias de fatos durante uma reunião convocada pela direção para resolver a questão dos estudantes.

A ocorrência foi registrada no final da tarde de ontem. A Polícia Militar precisou ser acionada. A diretoria do estabelecimento de ensino relatou que na segunda-feira, 4, houve um desentendimento entre dois alunos do 9º ano, ambos 15 anos. Durante a aula de educação física na quadra de esporte, um deles ao subir em um palco montado na quadra, foi puxado pelo outro e derrubado ao chão.

Na queda, o aluno passou a reclamar muito de dores nas costas. A direção do colégio solicitou uma reunião nesta terça-feira, 5, a fim de conversar com as respectivas mães para resolver a situação dos desentendimentos e brigas envolvendo os dois alunos.

No entanto, durante a reunião, as mães também se desentenderam e uma acabou agredindo fisicamente a outra com um puxão de cabelo e unhada na face, ocasionando uma lesão na vítima. Com a chegada da PM, ambas foram encaminhadas para o Destacamento da Polícia Militar de Peabiru para o registro do Boletim de Ocorrência e lavratura de Termo Circunstanciado por lesão corporal.