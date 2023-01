Incêndio atinge residência em Campo Mourão

Uma residência pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 5, no jardim América, em Campo Mourão. A casa fica localizada na rua Justilina Cardoso. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e controlou as chamas fazendo o rescaldo e evitando que o fogo se alastrasse e ameaçasse casas vizinhas.

Mobílias do imóvel foram consumidas pelas chamas, e os prejuízos só não foram maiores porque a casa é de alvenaria. Ninguém ficou ferido, os danos foram apenas materiais. As causas do incêndio ainda serão apuradas.