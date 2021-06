Cacercopar pede à Comcam priorização da vacina contra covid a trabalhadores da indústria e comércio

Com a vacinação contra coronavírus (Covid-19) aos grupos de risco atingindo quase sua totalidade na região de Campo Mourão, e a possibilidade da abertura da imunização para a população em geral, a Cacercopar (Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná), encaminhou ofício nesta sexta-feira (4), à Comcam solicitando para que a entidade articule juntos aos municípios, a priorização da vacinação em trabalhadores e colaboradores dos setores produtivos, industriais, e comerciais de toda a Comcam.

No ofício, o presidente da Cacercopar, Osvaldo Menon, lamenta a demora da aplicação da vacinação na população em massa. Segundo ele, isso implica não só em um prejuízo inestimável para a vida e a saúde das pessoas, mas também em grave impacto negativo no restabelecimento da economia, na subsistência e na vida das famílias.

O presidente da Comcam, Leandro César Oliveira, prefeito de Araruna, comentou que se dialogará com os prefeitos da região sobre aa situação. “Este pedido vem sendo feito a todas as associações de Municípios no Paraná. A gente vê com bons olhos e, havendo a possibilidade, acredito que não haverá problemas em priorizar também os trabalhadores destes setores”, falou Oliveira.

O presidente da Comcam comentou ainda que a saúde pública vive um colapso na região em decorrência da pandemia de coronavírus. Segundo ele, a vacina é uma luz no fim do túnel. Porém, a demora para imunizar a população em massa ainda é um desafio nos municípios. “Estamos todos dependendo do envio da doses pelo Ministério da Saúde. Acredito que se toda a população já tivesse sido vacinada, muitas vidas poderiam ter sido salvas”, afirmou.