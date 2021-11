Engenheiro Beltrão comemora 67 anos com grande público no show de Guilherme & Santiago

Como esperado, o show com a dupla Guilherme & Santiago atraiu uma multidão na praça central de Engenheiro Beltrão na noite desta quinta-feira, evento que marcou o aniversário de 67 anos de emancipação político e administrativa do município, comemorado hoje.

Cerca de 3 mil pessoas, inclusive de cidades vizinhas, lotaram a praça para acompanhar o show. Nem mesmo a chuva que caiu com bastante intensidade praticamente durante todo o espetáculo, diminuiu a animação do público, que cantou e dançou no embalo das músicas da dupla.

A prefeitura disponibilizou ônibus para buscar os moradores dos distritos. Os artistas receberam no camarim autoridades como o prefeito Júnior Garbim, vereadores, além de outras pessoas que queriam fotografar com eles.

“Apesar da torrencial chuva, foi uma grande festa, da forma como planejamos e que o povo de Engenheiro Beltrão merece. Agradecemos a participação de todos para celebrar esse momento tão importante em que nosso município atravessa”, declarou o prefeito.