Colisão entre moto e dois veículos deixa duas mulheres feridas

Duas mulheres que trafegavam com uma moto Honda Twister ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, na área central de Campo Mourão. A colisão aconteceu na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua São José e envolveu mais dois veículos.

Segundo as informações, a condutora da moto de 33 anos estava acompanhada de uma jovem de 18 anos e trafegava pela Capitão Indio Bandeira, sentido Centro/Lar Paraná.

A colisão ocorreu quando o motorista de um caminhoneta Chevrolet S10 não parou no cruzamento com a rua São José, atingindo a moto. Com o impacto as duas mulheres caíram e moto ainda atingiu um GM/Corsa, que também estava na rua São José, mas em sentido oposto ao da caminhoneta.

Feridas, as duas mulheres que estavam na moto foram atendidas por equipes do Samu e Siate e encaminhadas ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Militar também foi acionada para dar apoio e controlar o tráfego de veículos no local.