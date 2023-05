Dois ônibus são assaltados durante a madrugada próximo a Eng. Beltrão

Pelo menos três homens armados assaltaram dois ônibus durante a madrugada desta quinta-feira, 4, na rodovia PR-317, município de Engenheiro Beltrão. No primeiro, por volta da 1h, os bandidos abordaram um ônibus próximo ao Rio Ivai, porém, desistiram da ação ao perceberem que os passageiros eram atletas de futsal de Cascavel, que retornavam de uma competição em São Paulo.

Ainda assim levaram três alianças e fizeram disparos para obrigar o motorista parar. Cerca de duas horas depois, mais um ônibus de linha que fazia o itinerário Foz do Iguaçu/São Paulo foi tomado de assalto, possivelmente pelos mesmos bandidos, próximo ao distrito de Sussuí, em Engenheiro Beltrão.

A ação ocorreu por volta das 03h15. A Polícia Rodoviária Estadual, por meio do sistema de rastreamento constatou que o coletivo havia diminuído a velocidade em um local que não seria costumeiro parar, e que estaria passando por uma área rural próximo a rodovia.

No entanto, não havia dados de localização em tempo real. As equipes policiais iniciaram buscas nas proximidades e localizaram o coletivo em meio a uma plantação de milho a cerca de 200m da rodovia.

O motorista disse que foi interceptado por um veículo de cor vermelha, porém não soube precisar quantos criminosos estavam no automóvel. Eles efetuaram alguns disparos de arma de fogo para o alto, fazendo com que o mesmo diminuísse a velocidade.

Em seguida adentraram no coletivo e desviaram a rota para a primeira estrada vicinal que encontraram. Ainda segundo ele, os criminosos levaram bagagens do compartimento de carga e também alguns pertences pessoais dos passageiros. Após isso fugiram com as mercadorias.

Uma equipe do Destacamento da Polícia Militar de Engenheiro Beltrão prestou apoio no atendimento da ocorrência, mas até o momento os criminosos continuam foragidos.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual