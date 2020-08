Celulares e drogas são apreendidos na cadeia de Eng. Beltrão

Uma operação na carceragem da cadeia pública de Engenheiro Beltrão, na manhã desta quinta-feira (6), resultou na apreensão de 21 celulares, dezenas de carregadores, um pequeno tablete de maconha e outras 35 porções da mesma substância, já embaladas.

Três facas e quatro cachimbos improvisados para uso de crack também foram localizados. A ação contou com o apoio da Rotam do 11° Batalhão da Polícia Militar, policiais militares do destacamento de Engenheiro Beltrão e agentes do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen/PR).

O objetivo destas ações, além de apreender objetos ilícitos com os presos, também visa a verificação da parte estrutural das celas, o que pode ajudar a evitar possíveis fugas.

Na retirada dos presos das galerias, três detentos não obedeceram a ordem de saída, sendo necessário a retirada coercitiva dos indivíduos. Atualmente a carceragem de Engenheiro Beltrão abriga 45 detentos.