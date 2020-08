Lar dos Velhinhos tem a 8º morte por coronavírus

A pandemia do novo coronavírus fez mais uma vítima no Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan, em Campo Mourão, a oitava morte pela doença no local. A paciente é uma idosa de 90 anos, que estava internada na UTI-Covid do hospital Santa Casa, desde o dia 3 deste mês.

O clima é de tensão no local pela quantidade de idosos contaminados pela covid-19. Dos 48 internos, 25 testaram positivo para a doença, além de 12 funcionários.

A direção do abrigo informou que desde o início da pandemia vem tomando todos os cuidados preventivos para evitar a doença. Nesta quinta-feira, a secretaria municipal de Saúde comunicou que vai ampliar a assistência no local.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, explicou que servidores da Saúde vão auxiliar no monitoramento do Lar nos fins de semana. “Aumentaremos o número de servidores para ajudar e a Santa Casa também terá um protocolo específico para o Lar”, explicou o secretário.