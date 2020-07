Jovem morre ao bater moto em barranco em Mamborê

O jovem Gean Santos de Almeida, morador de Mamborê, morreu ao bater moto que conduzia no barranco. O acidente ocorreu no início da madrugada deste sábado, no entroncamento da estrada do cemitério com a estrada de saída para o patrimônio Guarani.

Segundo as informações, o rapaz perdeu o controle da moto Honda CG 150 Titan, ao chegar no entroncamento entre as duas pistas e acabou batendo forte com o barranco, às margens da pista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A equipe do Centro de Saúde do município foi ao local, onde constatou que o rapaz já estava morto. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

A morte de Gean comoveu familiares e amigos da cidade de Mamborê. Ele trabalhava em um mercado da cidade e gostava de jogar futebol. O corpo foi velado na Capela Mortuária e sepultado às 17h. no cemitério municipal de Mamborê.

Com informações: Cidade Destaque