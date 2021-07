Campanha incentiva comunidade a proteger animais de rua do frio em Engenheiro Beltrão

O frio intenso que chegou esta semana na região passou a preocupar alguns municípios não apenas com os moradores de rua que sofrem com as baixas temperaturas durante o inverno, mas também com os animais que perambulam pelas vias públicas.

Pensando nisso, em aliviar o sofrimento dos animais, a responsável pelo Canil Municipal de Engenheiro Beltrão, Claudenir Cordioli teve a iniciativa de lançar uma campanha, solicitando o apoio da comunidade.

A ideia é que os próprios moradores, ao perceberem que há animais perambulando em suas ruas, que depositem caixas papelão na calçada, devidamente forradas para que sirvam de proteção a eles.

“A frente fria que está prevista a chegar ao Paraná é a pior em 50 anos, por isso os animais correm sério perigo. Ajeita uma caixa na frente de sua casa para servir de abrigo. Só por esses dias”, pede Cordioli.

Informações: Enfoque Regional