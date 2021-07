CM/Futsal vence Pato Branco e abre vantagem na liderança do grupo C da LNF

No clássico paranaense da Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal fez o dever de casa e conquistou mais uma importante vitória na noite desta quarta-feira (28), ao vencer o Pato Branco pelo placar de 3 a 2 na Arena UTFPR, em Campo Mourão (Centro-Oeste do Estado).

O resultado mantém o carneiro tricolor na liderança do grupo C, agora com 22 pontos, três a mais que o vice-líder Foz Cataratas. Marechal Rondon (PR) e Tubarão (SC), também têm 19 pontos e dividem a terceira e quarta colocação, respectivamente.

O JOGO

Com pouco mais de dois minutos do primeiro tempo, o artilheiro mourãoense Caio Júnior foi o responsável por abrir o placar em ótima jogada individual. Logo depois, Lucas Selbac ampliou em chute de primeiro, no ângulo do goleiro patobranquense. Em jogada de contra-ataque, João Lucas diminui para o Pato, e Mazzeto empatou em seguida. Mas, não demorou e outra vez Caio Júnior voltou a marcar, abrindo colocando Campo Mourão à frente antes do intervalo.

Na segunda etapa, apesar das inúmeras tentativas de ambas as equipes, o placar se manteve inalterado com resultado final de 3 a 2 para Campo Mourão. “Foi uma vitória importante para nós. É difícil jogar contra o Pato, são jogos sempre equilibrados, mas, em casa a gente precisa sempre vencer e fazer a nossa parte”, declarou o pivô Caio Júnior, artilheiro de Campo Mourão na LNF com 10 gols.

SEMANA QUE VEM

Na quarta-feira da próxima semana, dia 04 de agosto, o adversário será o Foz Cataratas, às 17h00, também na Arena UTFPR (Belin Carolo), em jogo que pode definir a primeira colocação do grupo na Liga Nacional.