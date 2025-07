Beltrão continua com inscrições abertas para a 10ª Caminhada na Natureza

No próximo domingo, 3 de agosto, Engenheiro Beltrão promove a 10ª edição da Caminhada na Natureza. As inscrições continuam abertas.

O ponto de partida será na comunidade Vai Quem Quer, a partir das 7h, com café da manhã (R$ 20,00). Ao final do percurso, de 15km, no mesmo local será servido almoço, a R$ 50,00. A inscrição é gratuita e as refeições opcionais.

Denominado “Circuito dos Saltos”, o percurso passa por trechos de matas, estradas rurais, fazendas, pelo Salto das Bananeiras, entre outros atrativos. Quatro pontos de apoio serão instalados durante o percurso, com distribuição de água, frutas, sorveste e paçoquinha, além de assistência à saúde.

A chave PIX para pagamento do café da manhã e almoço é o CNPJ 10778193000160. Para confirmar o pagamento, WhtasApp: 44988491382 (Laudelina). A previsão é de que o evento reúna cerca de 600 pessoas em Engenheiro Beltrão.

A Caminhada na Natureza é promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e outros apoiadores.

Não haverá distribuição de copos descartáveis, portanto, os participantes deverão levar garrafinhas para colocar água.

SERVIÇO

Inscrição poderão ser feitas no local do evento ou antecipadamente pelo link: www.ecobooking.info

Mais informações pelos telefones: (44) 3537 8100 (Prefeitura Municipal); (44) 3537 1331 (IDR-Engenheiro Beltrão) ou IDR Regional, pelo (44) 3518 4300.

ACESSE:

https://www.ecobooking.com.br/…/destinoEventoSimples