Capotamento deixa quatro feridos, em Goioerê

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente automobilístico ocorrido na manhã deste domingo, na rodovia BR-272, na região do Bom Jardim, em Goioerê.

As vítimas ocupavam um veículo Ford Fiesta, com placa de Iguatu (PR), sentido a Goioerê, quando o automóvel acabou capotando e caindo em um barranco.

No carro, havia três jovens, dois homens e uma mulher, além de uma criança. Todos foram socorridos por pessoas que passavam pela rodovia e encaminhados para o hospital Santa Casa de Goioerê, com ferimentos moderados.

As circunstâncias do acidente ao foram apuradas. As vítimas seriam moradoras da cidade de Iguatu e estavam retornando, após visitarem parentes no município de Farol.

Informações: e foto GoioNews