Bandidos disfarçados de policiais, abordam motorista e provocam acidente na PR 317

Criminosos disfarçados de policiais, abordaram um motorista na PR-317, em Engenheiro Beltrão, na noite de quinta-feira (8), e acabaram provocando o capotamento do automóvel. A vítima relatou que ia de Foz do Iguaçu em direção a Arapongas, quando foi abordado por um carro com giroflex, semelhante ao da polícia.

Acreditando que se tratava de uma abordagem normal da Polícia Rodoviária Estadual, ele parou o veículo. Pelo menos dois bandidos que se passavam por policiais, pediram para que ele abrisse o porta-malas, pois havia uma denúncia de tráfico de drogas.

Em seguida, os criminosos começaram a exigir que ele entregasse as drogas, mesmo ele garantindo que não transportava entorpecente. Assustando, a vítima entrou no carro e tentou fugir, porém, durante a fuga, os falsos policiais começaram a atirar, até que um dos disparos atingiu a roda do veículo.

O motorista acabou perdendo o controle da direção e capotando fora da pista. Os criminosos fugiram, segundo informou a Polícia Rodoviária. No veículo capotado, além do motorista, viajavam mais quatro pessoas, mas apenas uma jovem teve ferimentos leves e recusou atendimento médico. (Informações: G1/Paraná)