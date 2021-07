Araruna ganha seu primeiro livro histórico

O livro “Araruna: a história de uma cidade empreendedora” foi entregue a prefeitura de Araruna nessa quinta-feira, dia 8. Editado pela Nova História Assessoria e Gestão Cultural, o livro de autoria de Jair Elias dos Santos Júnior e de Gabriel Henrique de Souza, reúne dados históricos do município desde 1769, quando foram descobertos os Campos do Mourão.

O livro conta com 160 páginas, que levam ao leitor numa viagem ao tempo, através de dezenas de fotografias, ilustrações e dados históricos. Além de contar com um capítulo que retrata a formação do município e o seu processo de emancipação, com resumos biográficos de Sady Silva, que batizou o núcleo urbano que surgia com o nome de Araruna e do primeiro prefeito eleito do município, Darvino Batista Guimarães.

“Foi um grande desafio fazer um livro equilibrado, com uma linguagem agradável, ricamente ilustrado e poder apresentar Araruna à altura do que a cidade realmente é. É um livro com uma linguagem mais acessível e abrange um público mais amplo. O fato de ter muitas fotografias, um trabalho primoroso de diagramação, de projeto gráfico de André Luiz Alves, constitui um atrativo a mais”, explica um dos autores, Jair Elias.

Na etapa de pesquisas, o autor Gabriel Henrique de Souza, acadêmico do curso de história da Unespar de Campo Mourão, percorreu as comunidades rurais do município na busca de informações. Com esse levantamento de Gabriel, as comunidades ganharam um capítulo especial na obra. “O livro não traz uma verdade, nem todas as histórias presentes na cidade, mas primeiro, esse livro traz um pouco do que Araruna foi e é no presente, e busca ser ao longo da sua existência”, explica Gabriel.

Os autores também agradecem a professora Maura Santos, de Araruna. “Graças ao trabalho realizado pela Maura pudemos organizar o livro com rapidez. Sem esse trabalho anterior, talvez a obra ficaria pronta em dois ou três anos”. Outra participação especial foi de Dérik Moreira da Silva, que auxiliou os autores nas pesquisas.

O trabalho contou com o apoio da Prefeitura de Araruna e financiada por meio da Lei Aldir Blanc. “Agradecemos ao prefeito de Araruna, Leandro Oliveira, pela sensibilidade em colocar à disposição da comunidade um trabalho que vai preservar a história do município”, finaliza Jair.