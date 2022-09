Bandidos com coletes da Receita Federal assaltam ônibus na PR-317

Quatro bandidos armados assaltaram um ônibus de linha na rodovia PR-317, entre Peabiru e Engenheiro Beltrão, no trevo de acesso a Terra Boa, por volta das 22h dessa segunda-feira, 5. Os criminosos usavam coletes escritos Receita Federal e também cones para dar a falsa impressão de que faziam uma blitz no local.

O bando usava um veículo de cor branca possivelmente um VW/Voyage. Assim que o motorista parou, eles anunciaram o assalto com armas tipo revólver e pistolas.

Três homens entraram no coletivo e ordenaram o motorista a seguir até uma estrada rural, localizada na rodovia PR-082, no sentido de Engenheiro Beltrão para Terra Boa. Em seguida roubaram os objetos pessoais dos passageiros e do motorista, além de mercadorias do bagageiro.

Concluído o assalto, o grupo deixou o local com o veículo que utilizavam, enquanto as vítimas acionaram a Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru que registrou a ocorrência.