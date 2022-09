Colisão envolvendo viatura e carro-forte deixa policial ferido

Um grave acidente entre uma viatura da Polícia Militar e um carro-forte, deixou um policial militar ferido na tarde desta segunda-feira (5), em Cândido de Abreu, no centro do Paraná. A colisão ocorreu no quilômetro 48 da rodovia PR-487.

O policial de 34 anos, identificado apenas por Melo, ficou preso às ferragens e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Ivaiporã. O Samu também deu apoio no atendimento do acidente.

O aeromédico do Samu de Maringá precisou ser acionado devido a gravidade dos ferimentos e o policial foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi, com ferimentos graves.

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atenderam a ocorrência e vão apurar as circunstâncias do acidente. Na viatura havia um outro policial que não se feriu. Os 4 ocupantes do carro forte também saíram ilesos. Os dois veículos tiveram danos de grande monta.

Com informações: Repórter Luiz Carlos

Fotos: Polícia Rodoviária Estadual