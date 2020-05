Bandidos assaltam antiga Usina Sabarálcool, em Engenheiro Beltrão

A antiga Usina Sabarálcool foi alvo de criminosos no início desta semana, no município de Engenheiro Beltrão. O vigilante informou que foi rendido por volta das 23h de segunda-feira, por cerca de seis homens, todos armados.

Ele ainda relatou que foi agredido e permaneceu em cárcere privado durante a ação dos bandidos, e somente pela manhã de ontem, conseguiu avisar o supervisor da empresa. Ainda segundo o vigilante, os bandidos fizeram diversas viagens transportando ferramentas, baterias de caminhões e cabos elétricos de cobre do local.

Uma Saveiro de cor branca, utilizada para fazer rondas e uma carabina calibre 38, que estava no interior do veículo, também foram levadas pelos bandidos.

Pela manhã os policiais militares faziam patrulhamento e conseguiram localizar a Saveiro com problemas mecânicos em meio uma plantação de milho, às margens de uma estrada rural, a cerca de 5 quilômetros do local do furto.

Na carroceria estavam 13 baterias de veículos pesados, diversos cabos de cobre, caixa de ferramentas, maçarico, roçadeiras, dois rádios comunicadores, lanternas e cilindros de oxigênio.

Os materiais e o veículo recuperados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.