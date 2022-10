Bandidos armados assaltam ônibus próximo a Engenheiro Beltrão

Quatro bandidos fortemente armados assaltaram um ônibus de sacoleiros que retornava do Paraguai na madrugada deste domingo. O assalto ocorreu por volta das 4h, na rodovia PR-317, próximo a Engenheiro Beltrão.

Segundo as informações repassadas pelos passageiros para a Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru, os criminosos estavam em um veiculo Fiat Palio, de cor vermelha, quando emparelharam com o ônibus e deram a voz de assalto.

Com um revólver e uma pistola, obrigaram o motorista a desviar para uma área rural onde levaram alguns pertences das vítimas. O celular de um dos passageiros indicava a localização em tempo real e o aparelho foi encontrado abandonado às margens da rodovia. Outros celulares também haviam sido deixados no local pelos criminosos

Com apoio da Rotam, a equipe da Polícia Rodoviária prestou apoio aos passageiros. O grupo, porém, não quis comparecer à delegacia de Polícia Civil para elaborar um boletim de ocorrência.

Eles alegaram que um pouco antes já haviam sido abordados na base da Polícia Rodoviária Federal, em Campo Mourão, onde tiveram todas as mercadorias retidas pela Receita Federal. Com isso, no assalto, perderam apenas pouco dinheiro e algumas bolsas de roupas. A polícia não tem pista dos assaltantes.