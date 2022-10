Motociclista fica ferido ao bater na traseira de veículo, na Perimetral Tancredo Neves

Um motociclista de 36 anos ficou ferido em um acidente ocorrido na noite desse sábado, 15, na avenida Perimetral Tancredo de Almeida Neves, cruzamento com a rua Harrison José Borges, em Campo Mourão.

Ele pilotava uma moto Fazer 250cc, placa de São Paulo, e bateu violentamente na traseira de um Ford Ka, também com placas de São Paulo, no momento em que a motorista reduziu a velocidade ao se aproximar de um semáforo.

Com o impacto da colisão o vidro traseiro do automóvel ficou estilhaçado e o homem foi lançado por cima do veículo, caindo sobre a pista. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento e encaminhou a vítima com ferimentos generalizados ao hospital Pronto Socorro.

O Ford Ka era dirigido por uma mulher que estava acompanhada de outra pessoa. A passageira sentia dores, mas recusou atendimento do Samu, que também esteve presente no local.O carro foi liberado no local e a moto encaminhada ao pátio da Polícia Rodoviária Estadual por possuir débitos pendentes.