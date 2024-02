Homem é preso em flagrante por furto a residência e ameaças, em Janiópolis

Um homem, de 33 anos, foi preso em Janiópolis, com alguns produtos que havia acabado de furtar de uma residência, na área central da cidade. A Polícia Militar agiu rápido, pois o morador percebeu a movimentação e visualizou o criminoso pelo sistema de monitoramento, quando ele pulava para o lado de fora do seu quintal levando alguns objetos nas mãos.

Enquanto se deslocava ao endereço, a equipe encontrou a vítima, que apontou a direção tomada pelo suspeito. Logo na sequência, o indivíduo foi localizado e, ao perceber a viatura, arremessou um objeto em meio a uma plantação.

Ao ser abordado, o rapaz resistiu à prisão, caiu no chão e acabou ficando lesionado. Os policiais fizeram buscas nas imediações e localizaram um cabo de aparelho de som, pertencente à vítima.

Do imóvel, ele furtou ainda algumas peças de roupas e um par de chinelos. Os produtos foram recuperados no trajeto que fez durante a fuga. Ao perceber a movimentação da equipe policial, ele foi dispensando os objetos furtados.

Uma outra moradora da cidade, de 18 anos, também procurou a polícia ao perceber o furto de alguns pares de sapato de sua casa. Ela relatou que chegou a ouvir barulho no quintal, mas não conseguiu ver o suspeito, apenas um vulto.

Ao sair na rua e iniciar buscas por conta própria, ela encontrou alguns pares de calçado. No entanto, como ela não viu as características do ladrão e os objetos não foram localizados com o suspeito, ele não vai responder pelo furto nessa segunda residência.

Antes de ser levado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão, os policiais encaminharam o suspeito ao Hospital Municipal de Janiópolis, para receber atendimento médico, por conta dos ferimentos causados no momento em que resistia à prisão.

Enquanto era atendido na unidade hospitalar, ele fez ameaças de morte aos policiais. Também durante o deslocamento para a delegacia provocou a equipe com palavras de baixo calão e dizendo que os policiais do Paraná deveriam começar a ser mortos como está ocorrendo em São Paulo. Ele ainda danificou o compartimento fechado da viatura, com chutes. Por esses danos ele também será indiciado.