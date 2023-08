Após furtar panelas de comércio em Ivailândia, ladrão é preso em Sarandi

Um homem foi preso nesta sexta-feira, 25, na cidade de Sarandi, após ter furtado uma grande quantidade de panelas de um estabelecimento comercial, às margens da rodovia PR-317, em Ivailândia.

A prisão envolveu uma ação em conjunto entre as polícias, Civil e Militar de Engenheiro Beltrão, Guarda Municipal e policiais civis da delegacia de Sarandi.

De acordo com as informações, o criminoso arrombou o estabelecimento comercial por volta das 4h da madrugada e levou diversas panelas, causando um prejuízo e pelo menos R$ 10.000,00 à vítima. Câmeras de videomonitoramento capturaram imagens do suspeito colocando as panelas furtadas dentro de um veículo Astra de cor prata.

De posse dessas imagens, policiais civis e militares de Engenheiro Beltrão iniciaram diligências contínuas, até que o autor foi identificado. Com informações de que ele estaria em Sarandi, as equipes solicitaram apoio das forças de segurança daquela cidade.

A Guarda Municipal e a Polícia Civil de Sarandi iniciaram as buscas com base nas características do veículo e o suspeito acabou detido.

De acordo com as informações repassadas pelo delegado Fabrício Ortolan, da Polícia Civil da Comarca de Engenheiro Beltrão, o autor do furto foi localizado em sua residência, onde também foram encontradas as panelas furtadas. O homem pretendia vender as mercadorias.

Todos os produtos, jogos de panelas de vários tamanhos e tachos, foram restituídos à vítima enquanto o ladrão, que era foragido da justiça, foi autuado em flagrante e encaminhado para a delegacia de Engenheiro Beltrão.