Apae promove diveras ações na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

De 21 a 27 de agosto é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data foi instituída pela Lei nº 13.585/2.017 e visa ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.

Em Campo Mourão, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) encerra neste sábado, 26, uma programação variada de atividades com seus alunos. Com o tema “Conectar e somar para construir inclusão”, a entidade iniciou já no domingo, 20, reunindo as famílias e estudantes em uma Missa em Ação de Graças na Catedral São José.

Na quinta-feira, 24, foi o Dia do Contribuinte, com visitas das pessoas a partir das 14h. Neste sábado, 26, acontece o encontro “A paz começa em Casa”, no CTG Indio Bandeira, a partir das 09h30. No local haverá apresentações artísticas para as famílias apaeanas e almoço para todos.

O grupo Amigos Solidários também proporcionou aos alunos um lanche no Burger King durante a semana, compartilhando momentos de alegria e inclusão. Durante toda a semana, alunos das escolas Josephina Wendling Nunes e Maria José Carneiro de Macedo tiveram uma programação especial com diversos tipos de atividades.