Após assalto a ônibus em rodovia, PM prende suspeito e recupera objetos em Engenheiro Beltrão

A Polícia Militar prendeu um homem de 46 anos suspeito de participar de um assalto a um ônibus de passageiros na noite desta quarta-feira (16), na rodovia PR-317 entre Engenheiro Beltrão e o distrito de Ivailândia. O crime foi caracterizado como ação de “piratas do asfalto”.

De acordo com informações do 11º Batalhão da PM, a Central de Operações recebeu a denúncia por volta das 20h. Equipes da ROTAM e Rádio Patrulha (RPA) dos destacamentos de Engenheiro Beltrão, Peabiru e Quinta do Sol foram acionadas e iniciaram buscas pela região.

Durante o patrulhamento, um veículo Chevrolet Onix branco foi avistado transitando em uma estrada vicinal próxima à rodovia. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas que colocaram em risco outros motoristas.

Durante o acompanhamento tático, uma das equipes efetuou disparos na tentativa de conter o suspeito. Ele acabou perdendo o controle do veículo, cruzou a pista contrária da rodovia e foi finalmente abordado pelos policiais.

No interior do carro foram encontrados diversos objetos roubados dos passageiros do ônibus. As vítimas relataram que o coletivo foi interceptado por um veículo com aproximadamente quatro indivíduos armados e encapuzados, que anunciaram o roubo e levaram pertences e mercadorias antes de fugirem por uma área rural.

O suspeito detido foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e, em seguida, levado à Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para os procedimentos legais. As diligências continuam na tentativa de localizar os demais envolvidos.