Projeto ambiental Campo Limpo premiou professoras e alunas de duas escolas

O Programa de Educação Ambiental (PEA), da Adita, realizou na sexta-feira (1º), a premiação dos alunos e professores vencedores do projeto Campo Limpo. Foram contempladas a professora Roseli Pasini e a aluna Ana Cláudia Tochio dos Santos (Escola Parigot de Souza) e a professora Alyne Kucharek com a aluna Akisa Alana Gomes, da Escola Paulo VI. Ainda da Escola Paulo VI foi premiada a aluna Marciele Nadir Souza, que ficou em 2º lugar.

As alunas classificadas em 1º lugar receberam uma bicicleta e as professoras e a escola uma web cam HD. A aluna que obteve o 2º lugar ganhou um headphone e garantiu à escola um som portátil. O prefeito Tauillo Tezelli e a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, participaram da entrega da premiação, assim como representantes da Adita, diretores, professoras e familiares das alunas.

O gerente operacional da Adita, Valdir Bacarin, explicou que o programa foi criado em 2010 com o intuito de apoiar instituições de ensino na complementação de conteúdos curriculares relacionados ao meio ambiente. “A intenção é colaborar para o fortalecimento da consciência ambiental dos alunos, abordando o desafio dos resíduos sólidos a partir da noção de “responsabilidade compartilhada”, explicou.

Para o desenvolvimento do programa, anualmente são distribuídos kits de educação ambiental a escolas públicas e privadas da rede de relacionamento das Centrais de Recebimento de Embalagens Vazias do Sistema Campo Limpo em todo o país. Os kits são voltados para alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental e compreendem: caderno do professor, pôster temático, jogo colaborativo e outros materiais de apoio em sala de aula.