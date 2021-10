Motorista se distrai e provoca acidente em semáforo

Dois veículos da marca Fiat, um Palio e uma Strada, se chocaram no semáforo da Perimetral Tancredo Neves, esquina com a rua São Paulo, em frente à loja da Havan. A passageira da Strada foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital Pronto Socorro.

O condutor do Palio de 26 anos contou que transitava pela perimetral e se distraiu com um dos passageiros, não percebendo que o sinal estava fechado. Com isso acabou furando o sinal vermelho, no momento em que a Strada descia a rua São Paulo e fazia a travessia.

Com o impacto, o Palio tombou e o outro veículo bateu no poste de sustentação do sinaleiro. Na Strada, o motorista de 34 anos estava acompanhado da esposa, que ficou ferida.

O Samu e o Siate foram ao local e prestaram socorro a ela. No Palio, havia mais pessoas além do motorista, mas elas foram levadas ao hospital por terceiros. Os dois condutores tiveram lesões leves e recusaram atendimento médico. Os veículos tiveram danos de grande monta.