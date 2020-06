Acidente mata motorista próximo a Engenheiro Beltrão

Um trágico acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, causou a morte de Luiz Fernando Crespo Pereira Côrrea, 50 anos. Ele dirigia um Jeep Renegade, pela rodovia PR-082, quando acabou perdendo o controle da direção e batendo em uma árvore.

O acidente ocorreu no trecho, entre Engenheiro Beltrão e o distrito de Figueira do Oeste. Com a violência do impacto, o automóvel ficou completamente destruído. Luiz Fernando ficou preso entre as ferragens do veículo.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão prestaram o atendimento no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Segundo as informações, o motorista perdeu a direção do veículo em uma curva, mas a causa do acidente ainda será apurada.