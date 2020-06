Coronavírus: Paraná confirma mais 328 casos e eleva total para 5.163 diagnósticos

Nesta terça-feira (2), a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 328 casos de Covid-19, elevando para 5.163 o total acumulado de diagnósticos positivos no Paraná. Mais nove pessoas faleceram pela infecção e agora são 199 mortes entre os residentes no Estado.

Os novos registros de óbitos são de Cascavel, onde um homem de 34 anos faleceu segunda-feira (01), e Curitiba, com dois homens, 73 anos, falecido em 31 de maio, e de 77 anos, em 1º junho. Em Londrina foram registrados óbitos de três homens: um de 56 anos, no dia 1º de junho; e outros dois, de 76 anos e de 59 anos, falecidos nesta terça-feira (2). Em Piraquara, um homem de 73 anos, morreu dia 1º de junho; em Siqueira Campos, um homem, 45 anos, morreu dia 30 de maio; e uma mulher de 66 anos, faleceu dia 31 de maio.

NOVOS CASOS E MUNICÍPIOS

Em 262 cidades paranaenses há ao menos um caso confirmado da Covid-19. Em 75 municípios há registro de óbitos pela doença.

O informe desta terça-feira registra as seguintes ocorrências:

1 caso em cada um dos municípios de Apucarana, Assis Chateaubriand, Barbosa Ferraz, Campina Grande do Sul, Campo Bonito, Campo Largo, Catanduvas, Chopinzinho, Clevelândia, Colombo, Congonhinhas, Francisco Beltrão, Goioerê, Imbaú, Jaguapitã, Jataizinho, Juranda, Lindoeste, Mamborê, Mandaguaçu, Marialva, Mariluz, Maripá, Matinhos, Missal, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Olímpia, Ortigueira, Paiçandu, Palotina, Piraquara, Pitanga, Quatiguá, Quatro Barras, Rancho Alegre, Rebouças, São Tomé, Telêmaco Borba, Terra Boa, Terra Rica, Tomazina.

2 casos em Arapongas, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Colorado, Corbélia, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Indianópolis, Jaguariaíva, Moreira Sales, Rolândia, Santa Terezinha de Itaipu, Umuarama.

3 casos em Cambé, Curiúva, Guarapuava, Imbituva, Marechal Cândido Rondon, Mirador, Rondon.

4 casos: em Campo Mourão, Guaraniaçu, Jesuítas, Laranjeiras do Sul, Pato Branco, Pinhais, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Siqueira Campos, Tapejara.

5 casos: Paranavaí, Santa Tereza do Oeste.

6 casos em São José dos Pinhais.

7 casos em Cianorte.

8 casos em Toledo.

10 casos em Cornélio Procópio.

12 casos em Maringá.

14 casos em Araucária.

15 casos em Coronel Domingos Soares.

23 casos em Curitiba.

31 casos em Londrina.

63 casos em Cascavel.

No Paraná, os casos de Covid-19 são confirmados por dois critérios

Mais dois tipos de testes que foram validados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) terão os resultados positivos incluídos no monitoramento do CIEVS, agora são aceitos testes rápidos de quatro fabricantes.

1. One Step Covid-2019 Test®️ da fabricante Guangzhou WondfoBiotechCo., Ltda., cujo representante legal no Brasil é a empresa Celer Biotecnologia S/A.

2. Medteste Coronavírus (Covid-19) igG/IgM da fabricante Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd cujo representante legal no Brasil é a empresa Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda.

3. Covid-19 Igg/Igm Eco do fabricante Eco Diagnóstica Ltda-ME, cujo representante legal no Brasil é a empresa Eco Diagnóstica Ltda-ME

4. Covid-19 Igg/Igm Bio do fabricante Quibasa Química Básica Ltda, cujo representante legal no Brasil é a empresa Quibasa Química Básica Ltda

AJUSTES

Um caso confirmado no dia 31 de maio em Balsa Nova foi transferido para Campo Largo.

No informe de ontem (2) foi publicado erroneamente um óbito no município de Jardim Alegre.

Agência Estadual de Notícias