Acidente deixa motociclista gravemente ferido na PR 317

Um gravíssimo acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo VW/Voyage, na tarde deste sábado, na rodovia PR-317, entre Engenheiro Beltrão e Floresta deixou o condutor da moto gravemente ferido. Ele não teve a identidade divulgada.

Segundo as informações, o motociclista estava na contramão, quando bateu violentamente contra um automóvel, com placas de Francisco Beltrão. Com a violência do impacto, a moto Honda CG Titan partiu-se ao meio e o rapaz ficou inconsciente no local. Um dos braços quase foi amputado.

O sargento Mariano, comandante do destacamento da Polícia Militar de Floresta, passava pelo local do acidente e prestou os primeiros atendimentos ao motociclista.

O policial percebeu que a vítima apresentava uma intensa hemorragia em um dos braços e fez uma espécie de torniquete, usando alguns panos, para conter a hemorragia até a chegada das equipes de socorro.

No veículo Voyage viajava um casal, de Francisco Beltrão. Eles iam a Maringá para visitar os filhos. Segundo a mulher, condutor da moto, ao desviar de uma Van, passou para a contramão o que causou o impacto com o Voyage. O casal não se feriu, mas o motociclista teve ferimentos gravíssimos. Pedaços da motocicleta foram parar do outro lado da pista.

Equipes do Siate de Campo Mourão, Samu e o Aeromédico de Maringã foram acionados para prestar atendimento. O condutor da moto foi reanimado com massagem cardíaca e levado para um hospital de Maringá.

Informacões e fotos: Anderson Domingos e Vanessa Cristina (Serviços Campo Mourão)