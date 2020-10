EmpreendeWeek mostra que é possível empreender em CM

Você está preparado para o maior evento de ciência, inovação e empreendedorismo do centro oeste do Paraná? A FIEP apresenta em Campo Mourão o EmpreendeWeek, contando também com o patrocínio da Copel em 2020.

O evento será 100% online e totalmente de graça. O EmpreendeWeek é solução perfeita para quem busca crescimento e novas experiências. Também vem com a missão de mostrar que é possível sim realizar o sonho de empreender em Campo Mourão!

Mesmo online, haverá o Hackathon, uma semana de desafios, soluções e mentoria, onde equipes de 4 a 6 pessoas vão resolver um problema real. As equipes que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugares levam um prêmio em dinheiro, e o tema desse ano será Smart City.

O Netec, fusão de networking, tecnologia e empreendedorismo, é focado em ajudar os jovens a iniciarem seu primeiro negócio. E para quem já tem o seu próprio negócio, uma boa pedida é o Talk Show de Estratégias Empresariais, um papo direto com alguns empresários que inovaram e deram um grande up em seus negócios.

Além de diversas palestras e oficinas, acontece também lives, com atrações principais como Murilo Gun, onde vai rolar um papo sobre criatividade e inovação, a incrível Camila Farani, uma das Sharks do Shark Tank, e para finalizar, “Lambda Lambda Lambda Nerds” Jovem Nerd e Azagha. Faça suas inscrições e participe você também, de 15 a 23 de outubro.