Dia D da vacinação contra pólio e multivacinação neste sábado

Todas as Unidades de Saúde estarão abertas neste sábado (17), das 8 às 17 horas, para a Campanha de Vacinação contra poliomielite e multivacinação. A abertura oficial será na UBS do Conjunto Avelino Piacentini, às 9 horas. A campanha vai até dia 30 de outubro e além da poliomielite (gotinha) a de multivacinação é para colocar em dia a carteira de crianças e adolescentes.

O público alvo da campanha contra a poliomielite são crianças de 1 ano até 4 completos. Já a campanha de multivacinação visa colocar em dia o esquema vacinal de crianças e adolescentes (0 a 14 anos completos). As UBS também emitem a declaração de vacinação, exigida na matrícula de crianças nas escolas das redes pública e privada.

A novidade deste ano é uma nova vacina oferecida pelo SUS: a meningocócica ACWY, para adolescentes de 11 e 12 anos e a Meningo C (13 e 14 anos). Elas entraram no calendário vacinal em 2020 como prevenção a quatro tipos de meningites.

“O dia D tem como objetivo atender aqueles pais que devido ao trabalho não tem oportunidade de levar os filhos durante a semana. É preciso levar as crianças de acordo com a faixa etária e não pode esquecer de levar a carteirinha de vacinação e o cartão do SUS. E não esquecer também da máscara”, orienta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.