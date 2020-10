EmpreendeWeek em CM: soluções para amanhã

É hoje, dia 19.10, orgulhosamente apertamos o botão Start do EmpreendeWeek 2020, tendo em mente que a palavra-chave é adaptação, pela primeira vez em suas edições o evento será 100% online, para garantir a segurança de todos que quiserem aprender e acompanhar, esse ano contando com atrações como Murilo Gun, Camila Farani e também Jovem Nerd e Azhagal, que compartilharão por Lives um pouco da sua jornada empreendedora com os participantes do evento.

Mesmo online, mas sem perder a qualidade e energia, as oficinas e maratonas clássicas estarão presentes no evento! Iniciada no dia 15.10, com o objetivo de incentivar o pensamento inovador e a busca por soluções para problemas reais, e com o tema Smart City, a maratona do Hacktathon segue com força total. E para auxiliar os jovens a darem seus primeiros passos no mundo dos negócios, temos o NETEC, com início no dia 20.10.

Para os empreendedores tradicionais e comerciantes teremos um Talk Show com estratégias de crescimento empresarial, realizado pela ACICAM, aonde empresários bem sucedidos da região irão falar um pouco da importância da inovação para seus negócios durante a pandemia.

Ficou interessado em alguma das atrações desse ano? Então clica no link abaixo e inscreve, é totalmente gratuito!

Codecam apresenta, Hackathon, inscrições encerradas

UTFPR apresenta, Netec, inscrições até 19.10

Sindimetal apresenta, Talk Show de Estratégias Empresariais, com apoio da Acicam: https://bit.ly/3dfjBY4

Fomento Paraná apresenta, Murilo Gun: https://bit.ly/2GEPr4Q

Fomento Paraná apresenta, Camila Farani: https://bit.ly/34A4THq

Fomento Paraná apresenta, Jovem Nerd e Azaghal: https://bit.ly/3lxGr0j