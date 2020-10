Educação retorna aulas extracurriculares e pede que pais assinem termo de segurança

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte retoma as aulas extracurriculares nesta semana. As escolas estão abertas nesta segunda-feira (19/10) para receber o termo de compromisso com as medidas de segurança em relação ao coronavírus. Este documento libera os alunos para iniciar a partir de terça-feira (20) quando começam o cronograma das aulas extracurriculares.

No sábado (17) as equipes das escolas avisaram os pais a data de início das aulas extracurriculares. Cada estabelecimento de ensino tem seu calendário de aulas, por isto alunos e pais devem ficar atentos aos dias determinados pela direção. Por exemplo há escolas cujos dias das aulas extracurriculares começarão somente na quarta-feira e outros somente na quinta-feira. Esses dias serão os mesmos fixados antes da pandemia, quando o colégio estava aberto com aulas presenciais.

O secretário da Educação, Renato Feder, afirma que já determinou aos diretores que a reabertura seja feita em total segurança e cumprimento da resolução número 1.231 da Secretaria de Estado da Saúde, que regulamenta o retorno das atividades presenciais extracurriculares. “É de fundamental importância seguir os protocolos de saúde nesse momento. A Educação é importante, mas a vida é mais, então só vamos retornar com muita segurança”, afirma.

EQUIPAMENTOS

Os kits com equipamentos de segurança estão chegando gradualmente nas escolas, conforme solicitado à Secretaria da Educação, que adequou a entrega, de acordo com o calendário específico de cada escola. Os chefes dos Núcleos Regionais de Educação estão fiscalizando que todos os equipamentos estejam nas escolas. O retorno presencial foi liberado pelo Governo do Estado no dia 9 de outubro e vale a partir desta segunda-feira (19) para toda as redes de ensino: estadual, municipal e privada, desde o Infantil IV (a partir de 5 anos) até o Ensino Médio.

FORMULÁRIO ONLINE

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte lançou na última sexta-feira (16) um formulário online para que pais e responsáveis possam manifestar de forma facilitada, o interesse na participação de seus filhos nas atividades presenciais extracurriculares de nivelamento, reforço escolar e atendimento pedagógico individualizado.

A medida visa atender a pais que estão entrando em contato com a Secretaria e informando estar com dificuldades para obter e encaminhar pessoalmente o documento que permitam os filhos voltarem às aulas presenciais.

A partir de agora pais e responsáveis vão poder ter acesso a autorização pela internet e enviá-la previamente de maneira digital por e-mail, WhatsApp ou qualquer outro canal que a escola esteja utilizando, para otimizar o cronograma de reabertura. No dia do retorno, o estudante então leva o documento fisicamente.

Agência Estadual de Notícias